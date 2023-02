Trenér Svědík dostal za vyloučení a chování v Liberci trest na tři zápasy

Svědík dostal červenou kartu v 87. minutě za protesty. Podle oficiálního zápisu o utkání směrem k rozhodčímu pronesl: "Jdi do prd..e, vždyť je to obráceně, ty čur..u." A po vyloučení pokračoval: "Jdi do p..i, buzerante namachrovanej." Disciplinárka jeho chování vůči delegovaným osobám označila za pohoršující, urážlivé nebo ponižující.