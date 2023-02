Univerzál sklízí obdiv ve Slavii, ve Spartě však propadl. Dojel na konkurenci, míní bývalý reprezentant

Horňák odmítá, že by nad mladým sparťanem držel ochrannou ruku, nebo ho dokonce na sílu cpal do sestavy, třeba proto, že otec Adama Gabriela také nastupoval za letenský klub i národní týmu. „On si tu svoji roli vybojovat sám svojí poctivostí," reaguje držitel deseti mistrovských titulů se Spartou.

Jedním dechem také zdůrazní, že mladý fotbalista potřebuje i porci štěstí. „Třeba v tom, že se mu zraní konkurent. My jsme na jeho pozici v danou chvíli neměli adekvátní náhradu. Adam začal hrát, jeho sebevědomí rostlo a dneska je to ligový hráč se vším všudy," těší Horňáka.

Fotbalový pořad Přímák, jehož hostem byl trenér Michal HorňákVideo : Sport.cz

S Gabrielem nastupují v barvách hradeckých Votroků také jeho někdejší spoluhráči z letenské juniorky Matěj Ryneš a Petr Pudhorocký. I ty Horňák vedl. „Pudhorocký měl v minulé sezoně těžkou pozici. Měl velkou konkurenci a ani nepatřil do základní sestavy. Vím, že to těžko kousal, nedávno jsme se o tom bavili. On ale zabojoval, tvrdě pracoval a obrovsky si toho na něm cením. Právě tohle ho povede v kariéře výš, je i mentálně silný," míní současný asistent kouče národního týmu do 21. let. „V další sezoně už byl Petr tahounem týmu, kapitánem. V šesti zápasech dal pět gólů a stal se lídrem mužstva."

Trochu jinak byly karty rozdané v případě Ryneše, který byl podle kouče talentem od Boha. „Na začátku měl problém s mentální stránkou. Dostal za stejný prohřešek během pár zápasů červenou kartu. V takové chvíli trenér běsní," přiznává Horňák, že vlastně ani nevěděl, jak mladého hříšníka potrestat. „Je to o tom, že si ten hráč musí vše uvědomit, srovnat v hlavě. A on to dokázal, odpověď nám dává tím, že se dostal do reprezentační jednadvacítk a hraje v základní sestavě Hradce," chválí bývalý kouč Sparty B, jenž je momentálně trenérem třetiligové Viktorie Žižkov.

Moderátora Aleše Svobodu zajímalo, zda udělala Sparta dobře, když mladé talenty pustila do Hradce Králové na přestup s tím, že mají Letenští na oba předkupní právo. „Od Sparty je to chytré. Když se ten hráč bude dobře rozvíjet a Spartě se bude hodit, může ho koupit zpátky. Trenérům i hráčům se určitě lépe pracuje ve chvíli, když je někde na přestup," dodává, že jej při sledování druhé ligy zaujal v Prostějově třeba Vasil Kušej. Teď už válí za Mladou Boleslav. „První kola ukázala, že je to ligový hráč. Tou inteligencí, dynamikou, je to hráč s budoucností," soudí Horňák.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Slavie Praha Christ Tiéhi a Ivan Schranz oslavují gól na 1:0Foto : Vlastimil Vacek, Právo

V rezervě pražské Sparty prošel Horňákovi rukama také současný slávista Ivan Schranz, který zaujal experty svou univerzálností a sklízí obrovskou porci chvály. „Měl to těžké. Když se chcete prosadit ve Spartě, musíte být kvalitní, nemít žádné zranění, musíte mít silnou hlavu a taky štěstí na trenéra. Myslím, že Ivan ve Spartě dojel na konkurenci v áčku," dumá bývalý vynikající krajní bek.