Tři Rusové v lize. Jak je zasahuje válka? Obránce z Bohemians bude muset možná pryč

Před tréninky tráví čas v masérně, kde telefonuje. Řeší, co bude dál. V polovině března mu údajně končí vízum, nové mu za nynější situace, kdy Rusko páchá na Ukrajině válečné zločiny, stěží bude prodlouženo. Čeká ho tedy nejspíš návrat do Ruska.

Jenže Nazarov uvízl v začarovaném kruhu. Dostat se do Ruska je nyní nesmírně komplikované, ne-li nemožné. Ruské aerolinie nesmí do vzdušného prostoru Evropské unie a naopak. Bývalý obránce Teplic se návratu do Ruska brání, jeho prioritou je hrát fotbal za Bohemians. Jenže zřejmě nebude zbytí...

Vladislav Ljovin v takhle těžké situaci není, v Česku žije dlouhodobě, hraje tu už pět let. 26letý záložník se v zimě upsal Slovácku jako volný hráč. V klubu s ním o válce hovořili, Ljovin s válečným tažením jednoznačně nesouhlasí, svůj postoj měl předestřít i před celou kabinou. Víc se to v Uherském Hradišti nerozmazává.

„Je to mladý klučina, nebavíme se s ním o tom. Spíš se ho ptáme, jak se cítí u nás v klubu. To, co se děje na Ukrajině, je hrozné, ale já do toho Maksima nechci v kabině zatahovat. Jako mladý kluk za tohle nemůže," říká trenér Dynama David Horejš.