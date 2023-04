Trpišovský chválil semknutí týmu. Hrají mentálně silní hráči, těší ho

Červenobílí v tabulce bodově dorovnali Spartu a díky lepším vzájemným zápasům i skóre se vyšvihli na první místo. Do konce základní části zbývají dvě kola, dalších pět přijde v nadstavbě. „Vzhledem k naší motivaci se nic nemění, zbývá sedm zápasů a my musíme sesbírat co nejvíce bodů. Uvidíme, na co to na konci bude stačit. Samozřejmě každá ztráta soupeře vás dostává do komfortnější pozice, je to ale hlavně o nás a našich výkonech. Nesmíme dělat chyby. Jsme tým, který se skoro vždycky prosadí, hodně to ale je o defenzivě. Jak to jde do finále, každé rozhodnutí na hřišti je důležité a cítím semknutost týmu. Momentálně máme dobré nastavení a nesmíme o něj přijít," burcoval Trpišovský.

Větší semknutí a soudržnost pozoroval na hráčích delší dobu, důležitým momentem podle něj byla situace v minulém týdnu před derby na Spartě, kdy Slavii chybělo několik důležitých hráčů kvůli viróze či zranění. „Z hráčů jsem ale cítil, jak se s tím chtějí poprat. V přípravě pomáhají i hráči, kteří jsou zranění nebo nemocní a nemohou nastoupit. Někteří hráči se chytli jako třeba David Pech. Když za sebou máte nějaké pozitivní momenty, tak vás posilují," poznamenal hlavní stratég sešívaných.

„Celkově jde o sebedůvěru hráčů a zastupitelnost. Mám na mysli například Schranze, Holeše, strašně nám pomohl Ogbu. Hrají mentálně silní hráči, dříve se nám nedařily vstupy do zápasu a pomáhali nám střídající hráči, teď se nám daleko lépe daří v prvních poločasech," ukázal Trpišovský další okolnost.

Slavia opět nastoupila v rozestavení se třemi stopery. „První věc je směs hráčů, které máme k dispozici. Více nám teď sedí na tohle rozestavení a je to také reakce na soupeře a pětiobráncový systém, který praktikuje. Tím, že musíme zvládat zápasy a dávat první góly, tak máme takhle nahoře tři hráče a křídla se nám navíc nemusí vracet do tak hluboké pozice. Je to na trochu větší riziko vzadu, momentálně tam ale máme složení, které to zvládá," podotkl sedmačtyřicetiletý kouč.

Ve středu hřiště opět kmital Oscar, který odehrál před týdnem výborné představení na Spartě. Vedle něj řídil hru uzdravený Christos Zafeiris. „Fantastický Oscar navázal na výkon na Spartě. Velmi dobrý byl i Zafeiris, i když na něm bylo trochu vidět, že ještě úplně není ve své kůži. Neměl tu vitalitu, živost. Síla na balonu, zorné pole a vidění situací u něj ale bylo pořád obrovské. Musíme si na něj ještě zvyknout. Když má balon, musíme čekat, že přijdou situace, které vlastně ani nevidíme. Vidí je jenom on. Viz třeba přihrávka na Van Burena v první půli, kdy asi všichni čekali, že půjde na Douděru," prohlásil Trpišovský.

„Spolu s Oscarem hrají skvěle, je to ale i tím, že za nimi nastupují tři stopeři, kteří teď hrají velice dobře. Hráč zápasu pro mě byl Lukáš Masopust, jeho řešení byla fantastická. Ti dva ve středu zkrátka hrají dobře, je to ale dané i tím tříobráncovým systémem. V tom dvouobráncovém by se třeba u nich objevily nějaké mezery v soubojovosti a defenzivě," přemítal šéf slávistické lavičky.

Opět se prosadil Václav Jurečka, který dal v posledních pěti soutěžních zápasech čtyři branky. „Jeho nastavení a sebevědomí je na té nejvyšší úrovni od doby, co je tady. Zvykl si na styl hry, který byl oproti Slovácku trochu rozdílný," komentoval jeho formu Trpišovský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Gólová radost slávisty Václava Jurečky v duelu s Bohemians.