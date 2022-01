Nigerijec Sor se upsal Slavii na pět let

Nigerijský fotbalista Yira Sor podepsal v pátek ve Slavii Praha smlouvu na pět let do konce roku 2026. Jednadvacetileté křídlo přestupuje po pouhém roce v Baníku Ostrava do kádru úřadujících českých šampionů.

Další zimní posilou Slavie se stal nigerijský křídelník Yira Sor z Baníku OstravaVideo : Slavia.cz

Článek „Slavia je můj vysněný tým, vždycky se mi líbilo, jakým stylem hraje. Je to klub s velkými úspěchy a historií. Je zde spousta skvělých hráčů. Samozřejmě jedním z důvodů, proč jsem si Slavii vybral a proč jsem rád za přestup je přítomnost Petera Olayinky. Mít příležitost hrát po boku takového kamaráda a mentora mi dělá radost. Těším se, až společně jednou nastoupíme," uvedl Yira Sor, který se ve čtvrtek vrátil předčasně ze soustředění Baníku Ostrava v Turecku, aby v Praze podstoupil lékařskou prohlídku a podepsal kontrakt v Edenu. „Jednání byla dlouhá, mimořádně tvrdá. Yiru Sora sledujeme od začátku působení v České republice a jsme přesvědčeni, že má obrovský potenciál a zároveň je vhodným typem hráče pro náš fotbal. Věříme, že tento transfer bude úspěšný," uvedl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek po podpisu smlouvy s hráčem, který na mistrovství světa hráčů do dvaceti let okusil v dresu Nigérie v létě 2019 chuť čtvrtfinále. Foto: slavia.cz Další posilou Slavie je rychlonohý nigerijský křídelník Yira Sor.Foto : slavia.cz Sor na podzim nastoupil v dresu Baníku do šestnácti zápasů, připsal si tři branky a pět asistencí. V klubu z Bazalů působil od loňského února. Během jarní části sezony minulého ročníku zasáhl do devíti ligových utkání, připsal si jednu asistenci. FORTUNA:LIGA Sor neodehrál za Baník ani minutu. Od podpisu ve Slavii jej dělí hodiny „Je to hráč, kterého jsme sledovali po celou dobu jeho působení v Česku. Třetí nebo čtvrtý zápas v lize hrál na Slavii proti nám a tam s ním proběhl první kontakt. S Peterem Olayinkou jsme ho tam společně odchytili," vyprávěl Jindřich Trpišovský, jak lanařil novou posilu. „Víme, že to je typ křídelního hráče, který je nejrychlejší z rychlých. Je mimořádně rychlostně i běžecky vybavený, klasické křídlo. Navíc se umí orientovat ve zhuštěném prostoru, má body a dokáže se dostat z těžkých situací," velebil Trpišovský novou posilu. „Je v Evropě rok, bude s ním ještě samozřejmě práce, ale má velice zajímavý potenciál. Jsme rádi, že se přestup podařilo realizovat, protože jsme o něj dlouho usilovali. Jsme rádi, že je u nás, vidíme v něm velký potenciál do našeho systému," pronesl trenér červenobílých, kteří se v pondělí vrátí ze soustředění v Portugalsku. Foto: slavia.cz Další posilou Slavie je rychlonohý nigerijský křídelník Yira Sor.Foto : slavia.cz Výměnou za Sora kromě částky blížící se údajně třicet milionům korun míří do Ostravy záložník Ubong Ekpai, který je momentálně s prvním týmem Slavie na soustředění v Portugalsku. Nová posila se k výběru aktuálního lídra tuzemské soutěži připojí ve čtvrtek, první start v novém dresu si paradoxně může připsat proti Baníku Ostrava, neboť vzájemný duel během příštího víkendu bude pro oba kluby generálkou na start nejvyšší soutěže. FORTUNA:LIGA Střelec Kuchta je pryč, opustí Slavii v zimě další opora?

