Věřím, že Krmenčík se na jaře ve Slavii chytí, říká Uhrin

Slavia ukončila dlouhé devatenáctidenní soustředění v Portugalsku a k další přípravě na jarní část sezony se vrátila domů. „Je to hodně, ale dá se to přežít. Já byl jednou s Kluží na soustředění v Turecku i třicet dní a přežili jsme to,“ vypráví trenér Dušan Uhrin mladší v novém díle fotbalového podcastu Bodlo na serveru Sport.cz. Rozebírá v něm mimo jiné také to, jak může Michael Krmenčík v útoku červenobílých nahradit Jana Kuchtu, nebo přínos záložníka Nicolae Stancia.

Dušan Uhrin hostem podcastu BodloVideo : Sport.cz

