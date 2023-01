Trpišovský o cílech, hledání ve Skandinávii i mezinárodní sestavě: Tým s Čechy má víc emocí

Je titul ultimátní cíl pro Slavii?

Když je otázka položená takhle, tak ultimátním cílem je zisk alespoň jedné trofeje. Snem je samozřejmě double. O titul chceme bojovat, za Plzní jsme o dva body a víme, že s ní budeme hrát ještě dvakrát. Ale vidím víc týmů, které do všeho budou promlouvat.

Co říkáte na zimní pohyby v kádrech Plzně a Sparty?

Registrujeme, jací hráči tam přicházejí. Budou to naši soupeři. Ale jejich posily nechci vůbec hodnotit. Záleží vždy na každém klubu, jakou cestou se vydá.

Zeptám se tedy trochu jinak, čekáte na jaře silnější Spartu?

Řekl bych, že bude konsolidovanější. Vždy když přijde nový trenér, musí mužstvo nejprve poznat. My ve Slavii měli první půlrok taky divoký. Brian Priske je s týmem zkušenější, prošel si s ním úspěšnější i neúspěšnější zápasy. Ví, jak někteří hráči reagují v krizových situacích, v soubojích, teď měl ve druhém přestupovém období možnost přivést si hráče. Očekávám, že tým a hra budou víc k obrazu trenéra.

Zklamání je velké. Chyběl nám střelec, lituje Jindřich TrpišovskýVideo : Sport.cz

V zimě jste získali mimo jiné Igoha Ogbua, dalšího hráče ze Skandinávie, před ním jste ze severu Evropy přivedli Alexandra Baha nebo Aihama Ousoua. Čím je pro vás tenhle trh zajímavý?

Bedlivě ho sledujeme celou dobu. Když jsme před pěti lety zakládali skautské oddělení, přivedli jsme kluka, který má o Skandinávii velký přehled. Často tam jezdil, zná tam spoustu lidí, viděl hodně zápasů. Gró je, že máme tu oblast perfektně zmapovanou. Třeba nedávno jsme se pokoušeli přivést devatenáctiletého hráče z Dánska, který má sedm ligových zápasů. I ten klub byl strašně překvapený, jak o něm víme. Obecně si myslím, že hráči odtamtud nám typologicky vyhovují, zapadají do toho, co chceme hrát. Ale nekoukáme tam jenom my, třeba z norské ligy chodí plno hráčů do kvalitních soutěží. Jako první každého napadne Haaland, ale i třeba v Benfice jsou čtyři hráči, kteří prošli norskou nebo dánskou ligou. Ale přijde mi, že Slavia má už ve Skandinávii dobré jméno, kluby a hráči vidí ty minulé transfery.

Bah a spol. vám dělají dobrou reklamu, že?

A taky nám pomáhají. Vezměte si Ogbua. Je mu dvaadvacet a má udělat rozhodnutí, že půjde z Lilleströmu do Česka. Potřebuje důvod, proč by měl tenhle krok udělat. Je důležité, že hráči jako Alex Bah nebo Peter Olayinka nám pomáhají. Hráči, který se rozhoduje, dodají informace a potvrdí mu, že to, co mu říkáme my, je pravda.

Na podzim se ale taky řešilo, jestli někdy nemáte na hřišti až moc cizinců. Probíralo se to hlavně v období, kdy jste měli hlušší pasáž. Bavili jste se v realizačním týmu, jestli není sestava někdy až moc mezinárodní?

Vyhodnocovali jsme si to. Předně chci říct, že si myslím, že podzim nebyl neúspěšný. Bohužel jsme nepostoupili ze skupiny Konferenční ligy, což jsme jednoznačně postoupit měli. A je to naše vina. Ale odehráli jsme dobré zápasy, stačí se podívat, jaké postavení mají momentálně ve svých ligách Panathinaikos a Raków, které jsme vyřadili (oba týmy vedou své domácí soutěže). Na druhou stranu přiznávám, že jsem na podzim registroval zápasy, které za těch pět let, co tu jsme, nebyli signifikantní pro DNA Slavie. Nedotkli jsme se našeho stopu.

V čem?

Hráli jsme hezky na pohled, ale někdy ten zápas musíte zlomit vůlí, zdravou agresivitou v soubojích. Prostě to urvat, když to nejde. Jestli chcete být nejlepší, musíte být po všech stránkách silný. A my odehráli zápasy, se kterými jsme byli hodně nespokojení ohledně nasazení a soubojů. Vyvrcholilo to utkáním v Kluži, kdy nás soupeř v podstatě jen usoubojoval a uskákal. V tu dobu jsme měli několik zraněných, měli jsme tam k dispozici asi třináct hráčů. Věděli jsme, že to tam bude válka, ale ani jsme vlastně neměli možnost se přizpůsobit tomu, co nás čeká.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Slavii se proti Kluži nedařilo proměňovat šance. Na snímku Ibrahim Traoré.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Ve zmíněném utkání v Kluži nastoupilo v základní sestavě osm cizinců. Jsou tedy čeští hráči větší válečníci?

Tým s nimi má víc emocí. V momentě, kdy se nedaří, jsou ti kluci v součinnosti s námi schopní udělat něco navíc. Dají nohu někam, kam třeba nemusí, podstoupí všechny souboje, nic nepodcení. Ale nemyslím, že by záleželo na tom, jestli jde o české nebo zahraniční hráče. Ovšem ti, které máme nebo jsme měli, jsou především techničtí. Pokud jim to zápas nedovolí nebo nemají v danou chvíli takovou výkonnost, neumí vám pomoct. Když to nejde Peteru Olayinkovi, je schopný víc běhat, pokaždé se vrátí, jde do každé skrumáže, jde do každého souboje. Bohužel ostatní tohle neumí nabídnout, proto je důležité mít mix týmu. Musí být silný i po mentální stránce.

Potřebuje tedy Slavia české jádro?