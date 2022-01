Trpišovský označil soustředění za nejlepší ve Slavii, předpokládá zúžení kádru

"Absolutní spokojenost se vším. Musím říct, že to bylo nejlepší soustředění, na kterém jsme byli. Bez zranění, skvělá práce od všech hráčů i lidí, co tu byli. Udělali jsme spoustu práce, nepamatuju si, kdy jsme měli ke všemu takové podmínky," řekl pro klubový web Trpišovský.

"Myslím, že se nám to vyplatilo jet na jedno dlouhé soustředění, protože jsme ušetřili cesty mezi soustředěními. Díky tomu jsme měli víc času na videa ze zápasů. Těžko bych hledal nějakou skulinku na tomhle pobytu," dodal.

"Momentálně je skvělý, velice produktivní. V těch zápasech byl možná nejlepší hráč. Na druhou stranu hráči se trošku znají. Dnešní zápas byl nahoru a dolů, trošku jiný, než se pak hrají ostré zápasy. Je to určitě dobrý první krok, vypadá to nadějně, ale pak se bude v ostrých utkáních dostávat do trošku jiných situací. Jsme rádi, že v nouzi, kterou na tom postu máme, je taková varianta. Myslím, že patřil mezi tři nejlepší hráče tohohle kempu," mínil Trpišovský.