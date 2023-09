Trpišovský po derby: Návrat zpátky, co nikdo nechceme. Slyšel jsem, že Řehák chtěl situaci uklidnit

Proč se utkání po emoční stránce tak vymklo?

Nevím. My jsme chtěli hrát fotbal, chtěli jsme navázat na derby na jaře. Když to řeknu jednoduše, věděli jsme, že Sparta má kila a centimetry nad námi. Potřebovali jsme, aby byla hra plynulá. Chtěli jsme dostat Spartu pod tlak, což se nám nepodařilo. V první půli jsme hráli hrozně špatně, vyhazovali jsme spoustu míčů, byli jsme nepřesní a neměli jsme ani dobrý pohyb. Létala nám spousta míčů do soubojů na Tijaniho, kterému se nedařilo balon udržet, nesbírali jsme ani druhé míče. Ve druhé půli jsme vedli 1:0, zápas se vyvíjel pozitivně pro nás, ale přišla potyčka a červená karta. Tohle není styl, se kterým bychom šli do zápasu.

Viděl jste už melu, po které byli váš kapitán Jan Bořil a kapitán Sparty Ladislav Krejčí vyloučeni? Budete to Bořilovi vyčítat?

Tu situaci jsem ze záznamu ještě neviděl. Viděl jsem ji jen v reálu, šlo o souboj Mojmíra (Chytila) s brankářem a pak vzniklo obrovské klubko hráčů. Je to věc, která do fotbalu nepatří. Honzovi budu vyčítat, že se do toho zapojil. Potřebovali jsme ho v závěru na hřišti. Vedli jsme, potřebovali jsme být kompaktní. Ale opakuji, že jsem to neviděl. Jen mám zprávu, že někdo ze soupeřů přiklekl Mojmíra na zemi, a na to hráči reagovali. Všeobecně by ale hráči měli hrát víc fotbal než předvádět tyhle scény.

Navíc na hřiště v tu chvíli vletěl i váš asistent Pavel Řehák, který byl také vyloučen. Budete s ním tuhle záležitost řešit?

Já to zjistil až potom. V první chvíli jsem nevěděl, že je někdo na hřišti. Co jsem slyšel, chtěl tu situaci uklidnit. Ale fakt nevím. S Provim (Lukášem Provodem) jsem řešil, jak budeme reagovat na červenou kartu pro Bořila. Do klubka jsem ani nekoukal. Až po zápase jsem se dozvěděl, že někdo z realizačního týmu dostal červenou kartu.

Hodně zvláštní zápas, hodnotí Václav Jurečka. Bod je pro nás ztrátou, škoda, že jsme neudrželi koncentraciVideo : Sport.cz

Necítíte jako trenér zodpovědnost za to, co se dělo? Nedostávaly obě lavičky rozhodčího až příliš pod tlak?

Nemyslím si to. Koukám každou sobotu a neděli na spoustu lig, nevím, co bychom říkali Mourinhovi a všem dalším trenérům. My chceme hrát fotbal, chceme po hráčích technickou hru, kombinační věci, chceme mít balon na zemi nebo v nebezpečných prostorech. Přivádíme hráče, aby hráli technický fotbal. Proto jsme v minulé sezoně dali 98 gólů, proto se tu v nedávné minulosti hrály takové zápasy. Nikdy jsem hráčům neřekl, aby faulovali. Samozřejmě každý trenér chce, aby hrál jeho tým důrazně a vyhrával souboje, ale náš cíl do utkání byl stejný ve třech jarních derby. Chtěli jsme hrát aktivně a fotbalově, abychom dostali soupeře pod tlak a vytvářeli si brankové příležitosti. Víme, že když se hraje nahoru dolů a je vysoké procento času, kdy se hraje, tak nám to vyhovuje. Nesedí nám, když je zápas rozkouskovaný.

Nebyl pro vás nečitelný metr rozhodčího Ladislava Szikszaye?

Těžko říct, do toho se nechci moc pouštět. Je to těžké, ale když Lukáš Provod dostane takový úder na koleno, který dostane po odehrání… Emoce pracují, pak jsou i jiné situace z druhé strany, eskaluje to. Každý vidí momenty, kdy si myslíte, že to faul není, ale je odpískán. Pak jsou krvavé stopy na nohách a faul to není. Vzpomenu si, když tu byl (polský rozhodčí) Marciniak, který vše zklidnil. Rozhodčí to ale mají strašně těžké. Nejde rozhodovat vše dobře, těch soubojů a kontaktů je strašně moc. Hráči tomu někdy přidají, je to v plné rychlosti. Chápu, že rozhodčí to chtějí na začátku někdy pustit, aby se hrálo nahoru dolů. Musí být víc fotbalových situací. Opakuji, že my chceme hrát fotbal.

Není škoda, že se derby zvrhlo ve chvíli, kdy chodí na ligu obecně vysoké návštěvy a hraje se zajímavý fotbal?

Je to tak. Návštěvy jsou skvělé, padá spousta gólů. Tohle měl být vrchol. Měli jsme se bavit o fotbale a hezkých akcích, ale místo toho se pořád bavíme o tom samém. Je to pro mě obrovské zklamání. Čekal jsem podobný zápas, jako byly ty tři předchozí na jaře. Tohle je návrat zpátky k tomu, co nikdo nechceme. Za posledních deset dní jsem dostal asi dva a půl tisíce žádostí o lístky na fotbal, pak je z toho tohle. Je mi smutno.

Nebylo to hezké, říká o derby Brian Priske. Krejčí se jenom bránil!Video : Sport.cz

Váš stoper Igoh Ogbu stejně jako v posledním jarním derby zavinil penaltu pro soupeře na konci zápasu. Budete mu něco vyčítat?

Bohužel je u těch dvou momentů. Situaci z jara jsme už několikrát probrali. Teď jsem to zatím viděl jen v reálu. Míč letěl do chumlu hráčů a viděl jsem, že se nepřirozeně odrazil. Nevím, jestli mohl Igy zareagovat, jestli ho viděl. Spíš bych řekl, že šlo o nešťastnou věc.