Trpišovský po derby: Sparta boj o titul nevzdá. Hovorka hrál skvěle. Proč chytal Kolář?

V nadstavbě budou hrát mezi sebou všichni z čela, Sparta se to o ještě pokusí. Tenhle zápas nám dal výhodu, že do nadstavby půjdeme před Spartou. Ale do konce se bude hrát ještě o hodně bodů, jsme ve hře v Evropě. Sparta svou kvalitu má, disponuje spoustou dobrých hráčů. Nevzdají to. V nadstavbě bude hrát každý s každým, tam se bude rozhodovat.

Ve středu, kdy jsme hráli modelové utkání. Výkon Davida nás přesvědčil. Takhle z voleje si myslím, podal skvělý výkon. Jsem rád, že to zvládl kondičně i běžecky, jít do takhle náročného zápasu není jednoduché. Hodně pomohl Juráskovi, řídil ho celý zápas, je to šéf a odlehčilo se Aihamovi (Ousouovi). Kosočtverec, který vytvořili David, Aiham, Ondra Kolář a Tomáš Holeš, byl základní stavební kámen pro to, že jsme to zvládli.