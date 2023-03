Trpišovský po obratu: Chvílemi jsme koncertovali. Lingr mi může nadávat

Do základní sestavy jste dostal spíše zkušenější hráče. Jde to samé očekávat i v dalších kolech, kdy se bude definitivně hrát o titul?

Určitě ano. Prošli jsme si obdobím, kdy hodně hráčů bylo nemocných, nechci být ale konkrétní. Když jde do tuhého, tak jde o udržení kontinuity výkonu. Kluci, kteří mají více zkušeností, jsou toho spíše schopní. Třeba v Budějovicích bylo v základní sestavě pět hráčů pod 22 let, což může hrát svou roli. V české lize je každý zápas těžký, nikdy nevíte, jak dopadne. Na trpělivost a zkušenost chceme určitě sázet.

Každý fotbalista chce hrát, samozřejmě to není jednoduché. Ondra už s tím nějaké zkušenosti má a jak říkám, tým je pro něj na prvním místě. Když mu vše vysvětlíte, pochopí, že je to pro dobro jeho i mančaftu. V první fázi může být zklamaný, ale já mu řekl, že když dá gól a vyhrajeme, tak mi může nadávat. To taky udělal (smích). Možná je vám pak takového hráče líto, protože si prostor zaslouží. Důležitý je však celkový přínos. Když to tak budou hráči vnímat, pro tým to bude jen dobře.