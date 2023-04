Už může do Silvestrovského derby, ale teď je Suchý pro Slavii soupeřem. Spoluhráče už by rád pohostil

Na hřištích v Edenu se proháněl od pěti let, prodral se až do áčka, za které před odchodem do ciziny v polovině sezony 2009/2010 odehrál 151 soutěžních zápasů. Získal dva tituly, zahrál si Ligu mistrů. „Pořád mám ke klubu vztah, i když jsou v něm úplně jiní lidé. Vlastně znám jen tiskového mluvčího Michala Býčka, se kterým si občas napíšeme, a Standu Vlčka, jehož pamatuji jako spoluhráče. Ale ve Slavii jsem vyrůstal, dostala mě do velkého fotbalu. Na to se nezapomíná," popisuje Suchý.