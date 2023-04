Levý o poháru: Kluby už ho berou vážně. Vyřazení bylo pro Bohemians kruté, sparťany čeká ošidná série

Už to vypadalo, že se Bohemians můžou těšit na finále ve svém Ďolíčku, ale postup jim těsně proklouzl mezi prsty. Co museli prožívat?

Když jste takhle blízko finále a uteče vám, hodně to bolí. Pro Bohemku to byl krutý výsledek. Tím spíš, že vyrovnávací gól dostala po vypršení pětiminutového nastavení. Jasně, byly tam prodlevy kvůli ošetřování, takže na tohle se asi nikdo nemůže vymlouvat. Trenér Veselý to po zápase zhodnotil absolutně korektně, i když to pro něj a jeho tým muselo být hodně těžké.

Přál bych jim to, držím palce. Bylo by symbolické, kdyby se vrátili do pohárů přesně 40 let po našem historickém titulu. Hodně napoví hned nedělní zápas v Olomouci, která ještě taky může myslet na čtvrté místo. Bohemka má ligu rozehranou solidně a není to náhoda, což se ukázalo i na Slavii. Ovšem ve druhé půli a v prodloužení bylo vidět, jak moc slávistům pomáhá síla lavičky. Zato Bohemians nemohli nasadit Matouška s Beranem, kteří hostují právě ze Slavie.