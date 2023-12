Uzdravený žolík Baníku trumfl posilu za miliony. Výrazně si řekl o základ, přiznal Hapal

A nebyly to jen tak ledajaké body. Ale pěkně popořádku. Klapka první, 82. minuta. Klíma krátce po nástupu na hrací plochu s mírným přispěním štěstěny dostal balón od Tanka, načež jej vysunul to stoprocentní šance efektní patičkou. Senegalec tváří v tvář brankáři Pavolu Bajzovi nezaváhal a svým prvním ligovým gólem od konce září srovnal. „Propadlo to ke mně přes dva hráče a viděl jsem, že se Tanko uvolnil. Chtěl jsem mu to přistrčit a vyplaval tam sám,“ popisoval asistent klíčový moment.

Tím ale stále ještě jeho notný příspěvek k triumfu nekončil. Tak tedy – klapka druhá, 89. minuta. Klíma si šajtlí přebírá míč okolo bránícího Daniela Horáka a vyráží do volného prostoru, načež kolmicí oslovuje opět Tanka. Přihrávka i díky nešťastné teči skluzujícího Michala Leibla putuje přímo k rychlíkovi Baníku, ten přes Bajzu opět procedí balón do sítě a spouští radostné oslavy ostravských barev. „Viděl jsem, že Tankis byl v náběhu. Jeden z obránců mu to pak připravil možná ještě lépe, ale balón by podle mě (Tanko, pozn. red.) dostihl i tak. Vyšlo to i se štěstím, zaplaťpánbůh za to,“ vrátil se Klíma k vítězné brance.

Pro 26letého forvarda šlo o první zápisy do statistik od dubnové přihrávky na gól při výhře 4:1 proti Sigmě Olomouc. Od té doby? Zranění, bolavý kotník, operace a rekonvalescence. Herní vytížení uzdravený Klíma zatím spíše po menších dílech, i proto jej sobotní představení těší dvojnásob. „Přesně takové situace si člověk, který prožije delší zranění, představuje. Hodně to pro mě znamená,“ vyprávěl potěšeně. „Samozřejmě bych radši ty góly dal já, přece jen bych byl pak víc vidět. Útočník chce vždycky skórovat, ale když se povedou dvě asistence a vede to k vítězství, jsem za to rád. Navíc byly pěkné. Nenahrál jsem mu tak, aby musel obejít čtyři hráče a zařídil si to celé sám,“ dodal se širokým úsměvem.

Kouči Pavlu Hapalovi tak možná přidělal příjemné starosti před závěrečným duelem ligového podzimu proti pražské Slavii (17. 12.). Flek druhého útočníka pod Tankem měl totiž po celou první část ročníku pod palcem Filip Kubala, jehož si Baník v létě pořídil z Hradce za přibližně deset milionů korun. Právě Kubalu Klíma v sobotním duelu nahradil, a z „jeho“ pozice přihrál na dvě branky.