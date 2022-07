V Liberci byl před rokem nechtěný, ale ve Slovácku má důvěru. Cítím tady vítěznou atmosféru, tvrdí brankář Nguyen

„Triumfem v MOL Cupu jsme si vybojovali třetí předkolo Evropské ligy, což je obrovské lákadlo. Už teď víme, že narazíme na atraktivního a silného soupeře, ale jsem přesvědčený, že nebudeme bez šancí na postup. A když to nevyjde, budeme mít možnost případné opravy ještě i v Konferenční lize. Považuju tudíž za reálné zůstat v evropských pohárech celý podzim. Pro klub by to byla veliká odměna," tvrdí devětadvacetiletý Nguyen.