Vacek litoval zahozené šance, sedmnáctiletý zelenáč penaltového faulu. Ale Pardubice po debaklu v Edenu zůstávají odhodlané

Ustáli úvodní tlak Slavie, dvacet minut trvalo, než se hráči Pardubic v Edenu osmělili a vyrazili vpřed. Jenže jejich výpad domácí pěkně vystrašil. Záložník Kamil Vacek přebral v 23. minutě za bezbrankového stavu míč a ocitl se sám před brankářem Alešem Mandousem. Levačkou vystřelil nahoru, gólman sešívaných zareagoval, jeho pokus vyrazil.

„Určitě jsem udělal něco špatně, protože jsem nedal gól. Moje první myšlenka byla, že budu střílet po zemi na zadní tyč, ale myslím, že Mandy měl ten samý záměr, proto jsem to na poslední chvíli změnil. Měl jsem to na mou slabší levou nohu, za každou cenu jsem chtěl trefit bránu. Kolikrát potřebujete v takovéto situaci i štěstí. Jsem zklamaný, že jsem branku nedal, protože šance to byla obrovská," popisoval Vacek důležitý moment, který mohl hosty poslat do vedení.

I další zásadní okamžik Východočeši nezvládli, pět minut před pauzou si sami podlomili nohy. Sedmnáctiletý debutující stoper Matyáš Hanč zbytečně a naivně sklouzl v rohu pokutového území a podrazil Aihama Ousoua. Pískala se penalta, kterou proměnil Lukáš Provod, a otevřel tak skóre utkání.

„Pro mě je to dost bolestivá situace. Už když jsem šel na zem, věděl jsem, že to není dobře. Omlouvám se fanouškům a všem v týmu, beru to na sebe. Můžu se z toho jen poučit. Budu se snažit, aby to do budoucna bylo lepší," kál se nadějný obránce.

„Byl neuvěřitelný pocit hrát před takovým publikem a proti tak dobrým a kvalitním hráčům. Nepopírám, že jsem byl trochu nervózní. Trenérovi děkuji za šanci, ale s výsledkem spokojený nejsem," dodal pardubický zelenáč.

„Až na tu chybu neodehrál špatné utkání. Doufáme, že mu to do budoucna pomůže," podržel Novotný začínajícího obránce. Proč se pardubičtí trenéři vůbec rozhodli pro nasazení mladého junáka? „Měli jsme problémy na stoperské pozici. Nechtěli jsme tam stahovat Jeřábka, nechtěli jsme to bortit. Matyáš je důrazný, silný v osobních soubojích. Myslím, že to potvrdil," vysvětlil kolega kouče Jiřího Krejčího.

Ještě za jednobrankového manka protáhl Mandouse hlavičkou Dominik Kostka, ale také neuspěl. Pardubice pak třikrát inkasovaly, nakonec odjely s těžkou porážkou a zůstávají uvězněné na patnácté barážové příčce. Výhru braly naposledy v posledním prosincovém kole proti Bohemians. „Ale nedá se říct, že by nálada byla špatná. Pořád věříme, že soutěž zachráníme. Teď přijdou zápasy pravdy," burcoval Novotný.

Pardubičtí už se potkají jen se soupeři, s nimiž hrají o záchranu. Do konce základní části narazí na Teplice a Karvinou, pak se stejnými a dalšími ohroženými protivníky porvou ve skupině o udržení. „Cítím, že mužstvo má kvalitu na to, aby se zachránilo. Byla by hloupost být nervózní, když vidím, jak trénujeme a hrajeme," odtušil Vacek.