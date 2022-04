Na góly Leicesteru a Belgii navázal Provod až po více než roce proti Pardubicím. Myslel i na hattrick, kouč je nadšený

V únoru loňského roku se trefil proti Leicesteru, měsíc poté skóroval proti Belgii. Tehdy byl Lukáš Provod na vrcholu, jenže těžké zranění kolena ho shodilo hodně dolů. Další góly přidal až v neděli proti Pardubicím, tedy po více než roce.

V 41. minutě bezpečně proměnil penaltu. „Trénuju je s brankářem Alešem Mandousem. Však už jsme se smáli a říkali, že v tom musíme pokračovat," culil se Provod. „Ale nejprve jsem se ptal Ondry Lingra, jestli nechce jít kopat, protože bojuje o krále střelců. Ale nechal to na mně," přiznal, že by se pokutového kopu ve prospěch spoluhráče klidně vzdal.

Devět minut po přestávce zakončil povedenou akci exboleslavských parťáků, kdy David Jurásek centroval a Daniel Fila mu míč patičkou připravil. Provod pak cílil na hattrick. „Každý, kdo dá dva góly, na něj pak myslí. Šanci jsem měl, dostal jsem dobrou přihrávku od Ševy (Ševčíka) na vápno. Myslím, že jsem si to i docela dobře připravil. Možná jsem mohl hned střílet nebo jsem si měl dát lepší druhý dotek, ale balon jsem si ukopl," popsal Provod. „Je to škoda, ale zase se mám za čím hnát," přijal s úsměvem zatím nepokořenou výzvu.

Je dobře možné, že na hattrick brzy zase políčí. Po zranění naskočil do třetího ligového utkání, rychle se vrací do ráže. Na hřišti se hodně pohybuje, chce hrát, neschovává se, tým vede. Otáčí hru, řídí ofenzivní akce červenobílých. „Jeho projev je naprosto dominantní a komplexní," přikývl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Takový hráč nám ve středu hřiště chyběl," doplnil.

Trpišovský překypuje spokojeností a vypichuje pozitivní přínos. „Herní intenzitu nemá ještě takovou, ale vyspěl mentálně. Strašně dobře se na hřišti rozhoduje. Herní inteligence, výběr místa, řešení situací, to hned vidíte, že je jinde. Všichni jsme nadšení, že ho máme zpátky," zářil velitel slávistické lavičky.

Provod ale logicky ještě není vyhraný, zápasový rytmus teprve chytá, formu vylaďuje. „Chyby tam byly," upozornil sám po dvougólovém večeru. „Fyzicky to pořád není stoprocentní. Cítím určité rezervy."

Ani nečeká, že bude hned válet jako dřív. Zůstává odhodlaný, pokorný a zachovává si nadhled. „Na hřišti jsem klidnější, člověk to bere jinak. Jsem rád, že se cítím tak, jak se cítím. Koleno je nadstandardní, je to lepší, než jsem čekal. Zápas od zápasu se cítím lépe i fyzicky. Jsem hlavně rád, že mohu být na hřišti a dělat to, co mě baví. Deset měsíců jsem šlapal na kole a byl zavřený v posilovně. Užívám si to, že jsem zase s klukama na hřišti," svěřil se plzeňský rodák.

„Je radost s ním pracovat, Lukáš je obrovský profesionál. Pro návrat udělal maximu, myslím, že i od nás dostal prostor, aby se cítil komfortně," ocenil Trpišovský.

Provod může nastupovat jen v zápasech české ligy, v Konferenční lize hrát nesmí. Nefiguruje na pohárové soupisce. Když se v nich před startem jarní části mohla měnit tři jména, na Provoda se nedostalo. Byl ještě zraněný a sešívaní logicky zapsali hráče, kteří mohli okamžitě naskočit. Trenérský štáb tak bude muset vymýšlet jedenáctku pro čtvrtfinálovou odvetu třetí evropské soutěže proti Feyenoordu Rotterdam bez něj.

„Hodně nás to mrzí. Ale ti hráči (Provod a David Hovorka) se vrátili po těžkém zranění, takže z tohoto pohledu je dobře pro jejich stav, že je nepřetížíme. Lukáš má navíc drobný únavový problém, který ho po zápase dožene, dlouho regeneruje a dává si tu věc dohromady. Kluci nejsou po zranění zvyklí na takovou zápasovou zátěž. Nás by to nutilo je dávat do sestavy a pak by hrozilo zranění nebo přetížení," vysvětlil Trpišovský.