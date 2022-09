RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Trápení Sparty a Baníku? Chybí hráč, co by tomu dal řád a myšlenku

Začnu Spartou, která loni představila novou identitu, nové dresy, merch. S fanoušky na Letné pracují velmi dobře, což potvrzují i návštěvy. Jen mi tam pořád chybí nějaká identita sparťanské hry a je otázkou, proč to nejde. Když si ale sparťanský zápas pustíte ve 20. minutě nebo v sedmdesáté, je to furt stejný obrázek. Zbytečné přihrávky do strany nebo dozadu, chybí mi tam větší entusiasmus, vůle porvat se, vlítnout do toho po hlavě, zjednodušit hru.

Přitom jsou chvíle, kdy je důležitější výsledek než hra. A třeba Slavia to umí ubojovat, když to herně nejde, dokáže soupeře zlomit. A to se Spartě nedaří. Doplácí na to, že nemá hráče, co dá klíčovou finální nebo předfinální přihrávku. Zakončovatelů má dost, ale ti musí dostat nějaký servis. Možná je cesta nechat soupeře trochu hrát, protože když protivník zavře obranu a udělala to na Letné Bohemka i Zlín, tak měla Sparta problém. Oba zápasy skončily nerozhodně a je jasné, že tyhle ztráty sparťany hodně bolí.

Otázkou je samozřejmě také to, zda na to, být na Letné, všichni hráči mají. Situace, o kterých jsem mluvil, se totiž opakují. Že se ztratí body, to se stát může, to se stalo Slavii třeba s Karvinou, ale v podání Sparty je toho moc. Tým poznamenal odchod Hložka, Hancka a taky konec Dočkala. Ten by se myslím Spartě v takové chvíli hodil. Tým si nepomůže ani standardkou a to jich měli Letenští vážně dost. Přijde mi, že to samé je i Baník Ostrava. Tam také nevidím hráče, co by dal hře řád a myšlenku, či spoluhráče nějak strhnul a Honza Laštůvka to z brány sám nezvládne.

Baník se pyšnil vždycky tím, že za něj hráli odchovanci, teď měl v sestavě dva. Když jsem proti Ostravě nastupoval, byl to jiný Baník se spoustou odchovanců (Baroš, Bystroň, Lička, Varadi, Besta, Matušovič, Bolf, Magera a hlavně Slončík s Lukešem, ikony klubu) a budil obrovský respekt. Teď je Baník průměrným klubem, který pořádně neví, co má hrát a vlastně možná ani neví jakým směrem jít. Pan Brabec Baník zachránil a strašně mu pomohl, teď je potřeba vědět co dál. Co jsem zaslechl, tak je problém ve vedení. Pan Grussmann zvedl v minulosti Opavu, má skvělé jméno, přehled a zkušenosti, ale tady má svázané ruce a jeho kompetence nejsou bohužel tak rozsáhlé a rozhoduje někdo jiný...

Kde naopak vidím zkušenost a tým, který se veze na vlně, to je Plzeň. Klasicky vyhrála o gól, tentokrát v Liberci, který Viktorce zatápěl, ale nestačilo to. Tým Michala Bílka se vítězně naladil na středeční zápas v Barceloně v Lize mistrů, přál bych si, aby na Camp Nou udělala Plzeň dobrý výsledek. První kola ve skupinách nějaké překvapení vždycky přinesou, navíc je to třicet let, co Barcelonu porazila Sparta. Bylo by super na to navázat, třeba se stane zázrak.

Zapomenout nemůžu ani na šlágr Slovácka se Slavií, to byl zápas evropské úrovně, který nejspíš zaslouženě skončil remízou. Vyhrát ale mohly oba týmy. Hodně se mluvilo o penaltě, z níž Slavia vyrovnala. Michal Kadlec přiznal, že hráče nešťastně štrejchnul, otázkou je, zda to všechno bylo ve vápně. Rozhodčí všechno po utkání přišel vysvětlit. Stejně tak i druhou spornou situaci, kdy Slavia chtěla také penaltu za ruku. Výklad pravidel o hraní rukou dává rozhodčímu prostor, může si vše obhájit. Sporné situace v pokutovém území se řešily i v utkání Sparty se Zlínem a Hradce s Baníkem. Uvidíme, co na to Komise rozhodčích.

Teď už se ale těším na české týmy v evropských pohárech. Plzeň čeká ve středu svátek v Barceloně, do hry půjdou i Slavia v Turecku, kdy se utká v Konferenční lize se Sivassporem, ve kterém jsem dva roky působil a mám na něj příjemné vzpomínky. Doma pak nastoupí Slovácko proti Partizanu. Na to jsem hodně zvědavý, ale domácí se skvělými fanoušky v zádech mohou potrápit kohokoliv a je to velká událost pro celý region. Palce ale budu samozřejmě držet všem českým týmům. Věřím, že potvrdí, že český fotbal na tom není tak špatně.