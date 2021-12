Veselý nahradí u fotbalistů Bohemians 1905 v roli asistenta trenéra Brabce

"Dobře se známe a spolupráci s ním mám vyzkoušenou. Když se naskytla možnost, že by Ericha v Bohemce nahradil právě on, byla to pro mě volba číslo jedna. Jsem moc rád, že se vše dotáhlo a na jaře budeme společně působit v Ďolíčku," uvedl Klusáček.