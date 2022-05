Veselý nekalkuluje. Dvěma výhrami se vyhneme baráži, ví po triumfu ve Zlíně trenér Bohemians

Možná to bude znít jako klišé, ale my jsme jeli do Zlína vyhrát. Byl to náš jednoznačný cíl, který se podařilo naplnit. První poločas byl zcela v naší režii. Hronek sice hned zkraje zahodil tutovku, ale to nás nevykolejilo. Díky důslednému presinku jsme si vytvořili další šance. Tentokrát se nám je dařilo proměňovat.