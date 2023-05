Veselý po debaklu: Když jsem trénoval Jurečku já, vraždil jednu šanci za druhou. Slavia hraje svoji ligu

Jak se vám zápas s takovým výsledkem hodnotí?

Předně bych hodnocení rozdělil na dvě části, první a druhý poločas. Myslím si, že první poločas jsme odvedli nejlepší výkon ze všech duelů, co jsme tady v poslední době odehráli. Zejména pasáž prvních dvaceti nebo pětadvaceti minut byla z naší strany velmi slušná, tam jsme měli vstřelit branku a dostat se do zápasu, to je nutné, abyste tu uspěli. První gól domácích je naopak zklidnil, ale moc jsme jim toho v prvním poločase nedovolili.

Pak přišla ta druhá půle...

Ta byla z našeho pohledu hororová, dostali jsme brzký gól, pak inkasovali na 0:3 po krásné střele a bylo po zápase. Utkání se změnilo v exhibici Slavie a my odjíždíme s debaklem. Ve druhém poločase byla naše defenzivní činnost tristní. Nejvíce mě mrzí, že v těch situacích selhali zkušení hráči, kteří by je měli být schopni vyřešit. Slavii musím poblahopřát, realita je taková, že na ni v tuto chvíli nemáme. Zdá se, že si hraje svoji ligu.

Sázíte tedy právě na Slavii v boji o titul?

Myslím, že z tohoto hlediska trochu napovědělo i finále poháru. Hrály spolu dva nejlepší týmy a Slavia zvítězila naprosto zaslouženě. Ale asi je to pořád otevřené, nechci nikoho favorizovat, v této situaci samozřejmě napoví derby na Letné za týden. V současné formě bude ale pro každé mužstvo velmi těžké Slavii čelit. Zejména v Edenu proti vám jde všechno, hází se míče na rychlé rozehrávání autů, rozhodčí jsou pod tlakem od hráčů, fanoušků i realizačního týmu.

Přišlo vám, že byste si zasloužili až takovýto debakl?

Když dá soupeř šest gólů, je to vždy zasloužené. Poměr střel jsem neviděl, ale tipoval bych, že to bylo co střela na bránu, to gól. (Slavia vystřelila na branku Bohemians celkem osmkrát, pozn. red.). Trošku mě mrzí, že když jsem si já vytáhl Václava Jurečku z Opavy do Kolína, moc mu to tam nepadalo. I když hrál výborně, tak vraždil jednu šanci za druhou. Teď mi to vrací.

V tabulce jste stále čtvrtí, takže boj o postup do druhého předkola Konferenční ligy máte pořád ve svých rukou...

Tenhle výsledek nemůže zastínit to, jak jsme se prezentovali předtím. Dnešní zápas rozhodl spíše o titulu z pohledu Slavie. Z hlediska toho, kolikátí skončíme my, napoví až ten příští se Slováckem. Na ten se musíme mobilizovat, bude rozhodující pro to, jaká sezóna celkově bude. Ať ale dopadne jakkoliv, hráči hrají to, na co mají.

Teď jsme celkově jako na houpačce, někdy dostaneme ránu, jindy ji rozdáme. Je ale potřeba i uznat kvalitu soupeře, když mu někteří hráči vypadnou, dá dohromady dvě, možná dvě a půl jedenáctek, které by asi v jiném klubu tvořily základ.

Narážíte i na to, že vám někteří klíčoví hráči chyběli? Ať už vykartovaní Puškáč s Vondrou, nebo Matoušek a Beran, kteří nemohli naskočit kvůli dohodě o hostování?

Víme, že na Slavii potřebujeme být komplet, v topu. A zrovna se nám stane, že se vám vykartuje stoper a plus ještě jeden útočník. Když nás tohle potká, je to pro nás limit. Potřebovali bychom mít na lavičce čtyři, pět hráčů, kteří přijdou a přidají kvalitu, nejen, že si odpracují to svoje. Nemyslím si, že by se na to hráči vykašlali, ale chyběla nám větší kvalita z hlediska řešení situací nahoře i co se týče individuálních činností v defenzivě.

Jste si vědomi toho, že za poslední dvě utkání v Edenu jste ani jednou nevystřelili na branku?