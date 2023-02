Videorozhodčí neměl vstupovat do zápasu v Brně, na Spartě správně nezasáhl

Jinou chybu sudí či videorozhodčí v uplynulém ligovém kole neudělali. Podle komise VAR správně nezasáhl poté, co sudí Petr Hocek v utkání Sparty s Mladou Boleslaví udělil domácímu Kaanu Kairinenovi ve 44. minutě žlutou kartu za zákrok na Denise Donáta. Hostující hráč musel kvůli zranění v poločase střídat.

"Jednalo se o hraniční situaci mezi bezohlednou a surovou hrou. Kritériem pro surovou hru je kopnutí podrážkou do lýtka. Kritériem pro bezohledný přestupek je šlápnutí normální intenzitou. Noha není napnutá v koleni, je pokrčená, jedná se o došlápnutí z jednoho kroku po odehrání míče. Proto posouzení přestupku jako bezohledný je akceptovatelné," uvedl předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

V duelu Slovácka s Olomoucí sudí kvůli těsnému ofsajdu správně neuznali gól hostujícího Mojmíra Chytila z 39. minuty. Zápas skončil bez branek. "Ofsajdová pozice byla prokázána pomocí čáry pokutového území. Pokud by situace nastala na jiném místě hrací plochy, kde by nebylo možné využít čar na hrací ploše, zřejmě by se nedala objektivně vyhodnotit," řekl Příhoda.