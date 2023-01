Vítr narušil přípravu Plzně, praporky ohýbal až k zemi! I tak nabídl zápas řadu pozitiv, těší Horvátha

Podle něj nabídl duel s Ferencvárošem i tak řadu pozitiv. „Stál proti nám těžký soupeř, který postoupil do jarního osmifinále Evropské ligy. Byla to rozhodně skvělá prověrka," řekl Horváth, kterého potěšily také návraty dalších svou marodů. Adama Vlkanovy a Jhona Mosquery. Už do pátečního utkání s Heidenheimem (1:1) zasáhl záložník Jan Sýkora, který byl mimo hru od října.