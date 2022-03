Vošahlík zmizel z očí, teď se vynořil v Jablonci. Už by mě to nenapadlo. přiznal

Naposledy do nejvyšší soutěže bývalý mládežnický reprezentant zasáhl před více jak třemi lety jako hráč Teplic, když doléčil vážné zranění kolena. Bylo mu 29 let a stále ještě doufal v restart kariéry.

Poté prošel Prostějovem, stihl krátkou epizodu v Řecku a pak dojížděl do Gaflenzu hrající čtvrtou nejvyšší ligu v Rakousku. To už nevěřil, že se ještě do první ligy někdy vrátí. „Už by mě to ani nenapadlo. Tři roky ji nehrát je dlouhá doba. Navíc moje role v klubu je už jiná," přiznal. Před dvěma lety totiž zakotvil v Jablonci, za jehož rezervu od té doby hraje třetí nejvyšší soutěž.