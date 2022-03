Sor opět mučil Linec. Snad nás nevyřadí za nepřiměřenou rychlost, vtipkoval kouč. V závěru se ho nemohl dořvat

St. Pölten (od našeho zpravodaje) - V prvním zápase v Edenu bránili hráči Lince Yiru Sora laxně, naivně a působili v konfrontaci s ním neohrabaně. Ztrestal je dvěma góly. V odvetě to nebylo jiné. Nigerijský rychlík se za stavu 1:1 prohnal kolem Wiesingera, kterého cvičil už minulý týden, a naservíroval gól Alexandru Bahovi.

V 62. minutě si pak hodil míč kolem obránců, pláchl jim a neomylně skóroval. V tu chvíli zvyšoval na 3:1, na lavičce červenobílých se všichni smáli a jejich pohledy říkaly: To snad není možné, co se soupeři zase provedl.

„To podtrhuji. Je velice rychlý, ale Slavia má i jiné kvality. Snažili jsme se ho eliminovat, ale má dobrý timing a někdy je těžké ho bránit. Ale v rakouské lize máme taky velmi rychlé hráče, známe to," přidal trenér LASKu Andreas Wieland, jehož soubor se vzepjal a utkání nakonec otočil na 4:3, Slavia však doma vyhrála 4:1.

I sám Jirka, jak se Sorovi v Edenu přezdívá, byl spokojený a zároveň pokorný. „Vždycky říkám, že mi kluci hodně pomohli. Nebylo to jednoduché. Snažím se do toho dát všechno a využít každou příležitost. Máme dobrou taktiku. Musím poděkovat trenérskému týmu za to, že mi dal takovou příležitost, díky které jsem teď mohl udělat tuhle gólovou šňůru. Mám ze sebe radost," lebedil si hbitý útočník, jenž v Konferenční lize nasázel na jaře už pět gólů.