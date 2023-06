Vrba lituje odchodu Hrubého. Jedinou novou tváří je ve Zlíně prozatím obránce Obadal

„Hrubý byl pro nás na jaře důležitý hráč, jenž nám výrazně pomohl k záchraně. Byl jsem s ním v kontaktu, přál jsem si, aby zůstal. Z rodinných důvodů se ovšem rozhodl pro návrat blíž k domovu. Musíme to respektovat," mrzí kouče Ševců Pavla Vrby ztráta opory.

Ve Zlíně už nepočítají s veterány Procházkou a Hlinkou ani se stoperem Jeřábkem či útočníkem Silným. Kontrakt vypršel také útočníkům Kozákovi a Balajovi. „S nimi ještě jednáme. Nepodávali výkony úplně podle našich představ, ale pomohli nám k záchraně. Je to ale i otázka na ně, zda chtějí u nás pokračovat," přemítá trenér.

V Baťově městě by měl i v nadcházející sezoně zůstat talentovaný středopolař Slončík. „Pro budoucnost takového hráče je lepší, aby měl pravidelnou zápasovou zátěž, než aby v lepším klubu vysedával na lavičce," míní Vrba.

Jediným úplně novým jménem ve zlínském mužstvu je prozatím obránce Kryštof Obadal. Rodák z Uherského Brodu prošel mládežnickými celky Slovácka a Slavie, z níž zamířil do Mladé Boleslavi. Naposledy hostoval ve slovenském Pohroní. „Je to jeden z vytipovaných fotbalistů, který s námi už začal trénovat. Věřím, že další přijdou během nadcházejících dvou týdnů," uvítal by bývalý kouč Plzně, Sparty i národního mužstva.