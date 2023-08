Vstup do ligy je snový. Prohra v Olomouci nás nerozhodí, hlásil teplický Radosta

„Někdy se to tak vyvine. Jsme pobití, zranění. Dnes hrálo i naše béčko, takže některé hráče jsme dali tam, aby měli zápasovou praxi. Nepřízeň osudu jsme si však nepřipouštěli. Všichni, co nastoupili, mají profesionální smlouvy. Tři kluci v lize debutovali. Jsem toho názoru, že čím dříve zjistí, co obnáší, tím lépe. A popasovali se s tím statečně," uvedl teplický kouč.