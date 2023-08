Výhra je nutnost, burcuje Vrba. Kouč věří, že se Ševci proti Teplicím střelecky chytnou

„Tentokrát by byla plichta málo. Máme výhodu domácího prostředí, a tak je nutné doma vyhrát. Obzvlášť s Teplicemi, které by měly být zhruba na naší výkonnostní úrovni,“ burcuje před víkendovým utkáním kouč Ševců Pavel Vrba.

„Klasického útočníka, který by dal dvacet gólů za sezonu, bohužel nemáme. V mužstvu jsou naopak někteří noví borci, kteří tak vysokou soutěž nikdy předtím nehráli,“ má na mysli kupříkladu letní akvizici Ndiayeho, jemuž dal příležitost na hrotu v Hradci. „Ale snad se některý z našich ofenzivních fotbalistů střelecky chytne a nesmírně důležitý duel výsledkově zvládneme. Byla by to pro nás velká vzpruha před derby na Slovácku a zároveň odrazový můstek do dalšího průběhu sezony,“ ví dobře Vrba.

Proto by uvítal, kdyby na stadion dorazilo co nejvíc diváků. „Snad ukážou, že jim zlínský fotbal není lhostejný a přijdou v hojném počtu. Pro nás by to byl veliký stimul. Hrajeme přece pro fanoušky,“ pozval příznivce svého týmu do hlediště.