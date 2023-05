Z náhradníka ofenzivní bombarďák. Těží z toho celá Slavia, líčí expert

Jurečka přitom v duelu proti Bohemians nastupoval v roli podhrotového útočníka. Trenér Jindřich Trpišovský tak po pozici klasického útočníka a křídelníka zkusil v ofenzívě další variantu. „Trpišovský ví, co v Jurečkovi má, a proto mu našel takový post. Líbí se mi tady nejvíc, je to pro něj výborné," popisuje bývalý reprezentační útočník Vratislav Lokvenc.

Jurečka se počinem proti Bohemians zapsal do listiny čtyřgólových střelců, kde mimo jiné figuruje i Lokvencovo jméno. Někdejší forvard pražské Sparty se čtyřmi trefami blýskl v roce 2000. „Vzpomínky jsou furt čerstvé. Když dá někdo čtyři góly, tak si na to člověk hned vzpomene. Tenkrát jsme vyhráli v Budějovicích 4:1. Měli jsme navíc v nohách Ligu mistrů a nebyl čas na trénink. Jde spíš o to, aby se hráč a mužstvo dalo do psychické pohody," vzpomíná na památný moment vytáhlý fotbalista.