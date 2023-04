Z Pardubic není Hašek nadšený. Přesto věří v úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Zbrojovky

„Nejsem z toho úplně nadšený. V Pardubicích jsem se narodil a hrál jsem za ně do dvaadvaceti let. Odrazil jsem se odtud do velkého fotbalu. Potom jsem tamní mužstvo ve druhé lize i trénoval. Jsem kamarád s panem Zavřelem, který je v klubu místopředsedou představenstva a sportovním ředitelem. Teď jsme si spolu ale nevolali, nebylo by to úplně vhodné," prohlásil Hašek.