Za Baník jsem chtěl hrát odmalička, svěřoval se po domácí premiéře Janošek

„Když se ozval Baník, neváhal jsme ani vteřinu. Tenhle přesun mi dává smysl," svěřoval se Janošek po remíze 1:1 s Libercem. „Mohl jsem být víc aktivnější, vytvářet víc šancí. První půle nebyla špatná, ve druhé jsem měl být víc na míči, hledat si to," hodnotil Janošek první domácí start.

Proti Liberci jste začali výborně, ve druhé půlce už to ze strany Baníku nebylo ideální. Jak hodnotíte remízu?

Začali jsme dobře, plnili jsme pokyny trenéra a je škoda, že jsme nedali více než jen ten jeden gól. Zasloužili bychom si ho. Do druhé půle jsme vstoupili pasivně, nevím proč. Kdybychom měli tlak, věřím, že bychom přidali druhý gól a to by je zlomilo. Místo toho jsme si o ten gól koledovali. Převažuje zklamání, ale remíza je zasloužená.

S jakými pocity jste odcházel po domácí premiéře v Baníku ze hřiště?

Byly skvělé! Tady se hraje vždycky skvěle. Je super, že se to konečně rozvolnilo a mohlo přijít hodně lidí. Jen škoda, že jsme to nedotáhli a neudělali větší radost fanouškům.

Osobně jste si v Ostravě už zvykl?

Jo, v pohodě. Zázemí je v Baníku skvělé, kluci taky, se všemi se znám. S tím není problém. Kluci mě skvěle uvítali. Nemám si na co stěžovat.

Řešil jste odchod do Norska, proč jste si nakonec vybral Baník?

Měl jsem jít do Stabaeku, který spadl z první do druhé norské ligy. Bral jsem to jako mezikrok, mohlo mi to pomoct v kariéře. Ale Baník beru podobně, možná ho stavím výše. Když Baník zavolal, neváhal jsem ani vteřinu. Je super tady být. Jsme v top čtyřce, snad v ní zůstaneme a Baník pak uplatní opci na přestup. Chtěl bych zůstat. Když to bude klapat herně, není důvod, aby to nevyšlo.

Měl jste k Baníku nějaký bližší vztah už předtím?

Nabídka do Baníku se prostě neodmítá. Kvůli historii klubu, kvůli fanouškům. Pocházím kousek od Brna, ale vždycky jsem miloval hrát pro fanoušky a před velkou atmosféru. Baníkovští fans nemají konkurenci, takže jsem chtěl hrát za Baník odmalička.

V příštím kole jedete na Slovácko, kde jste fotbalově vyrostl a dva roky hrál ligu. Jaké to pro vás bude?

Moc se na ně těším, bude to těžký zápas. Těžší než dnes. Slovácko má skvělý mančaft, co nedá nic zadarmo. Uděláme vše pro to, abychom tam uspěli.

Na zádech máte číslo 39. Proč?