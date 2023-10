Zalézt? Čekání na smrt, říká střelec. Outsider využil programu Plzně

„Zasloužená výhra. Věděli jsme, že Plzeň bude po čtvrtečním utkání v Záhřebu trochu unavená, že by to mohlo klapnout. Měli jsme také štěstí, kterému jsme šli od první minuty naproti. A fantasticky nás podržel Dominik Holec v bráně,“ popisuje záložník Patrik Čavoš. Byl to právě on, kdo si v 76. minutě naskočil na centr Lukáše Budínského a hlavou jako jediný rozvlnil síť.