Ze zelenáče lídrem. Bouchnul jsem zatím jen po Spartě, jinak tým šlape, říká plzeňský kapitán Hejda

Ještě není čas na sentiment. Ohlídnu se za kariérou, až skončím s fotbalem. Teď mám ještě v Plzni před sebou spoustu práce. Samozřejmě že mi občas hlavou proletí vzpomínky na tituly, na evropské poháry, na bitvy v Lize mistrů. Byla to parádní jízda. Takovou jsem po příchodu rozhodně nečekal. Během té doby se proměnil celý klub.

(Směje se) Dá se říct, že se posunulo neskutečně nahoru úplně všechno. Od nového stadionu přes tréninkové centrum, kde máme vyhřívané hřiště, až po regenerační linku a zázemí. Oproti tomu, co jsem přicházel, nebe a dudy.

Třicátníků, kteří zažili zlatou plzeňskou éru a pořád hrají, moc není. Zbyl jsem vlastně jenom já a Řezňa (obránce Radim Řezník). Jak skončil Limba, jsme my dva s Řezňou poslední mohykáni. Cítím velkou zodpovědnost. My, zkušení, to musíme vzít na hřišti na sebe. Myslím, že všechno zatím funguje, nemusel jsem doposud řešit nic zásadního. Tedy kromě jedné věci.