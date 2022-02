Ukrajina? Jako hrozný sen. Je mi líto, když vidím Tarase, smutnil Trpišovský

Celý den se situace na Ukrajině, kterou vojensky napadlo Rusko, ve slávistické kabině probírala. Družinu z Edenu děsivé zprávy z východu Evropy zasáhly během finální přípravy na odvetu s Fenerbahce o to víc, že mezi sebou mají ukrajinské obránce Tarase Kačarabu a Maksyma Talovjerova.

„Řešili jsme to od rána. Taras s námi komunikoval, ukazoval nám i nějaká videa, co mu posílali z domova. Třeba nás tyhle události tak spojily, že se to pak promítlo do výkonu na hřišti. Nevím, co se dá dělat jiného než klukům vyjádřit podporu," vyprávěl slávistický záložník Tomáš Holeš.

„Nebylo to nic jednoduchého. Kluci mají na Ukrajině rodinné příslušníky. Bylo nám jich hrozně líto. Pro nás je to nepředstavitelná situace. Vůbec si neumím představit, co prožívají. Bezmoc. Podpořili jsme je, mluvili jsme s nimi. Je nám z toho všem strašně smutno. Je mi strašně líto, když vidím v kabině Tarase, jak pořád hltá nové zprávy, jestli jsou jeho rodiče v pořádku. Ta atmosféra nás určitě poznamenala," líčil trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Kačaraba vedl do odvety proti Fenerbahce českého mistra jako kapitán. Slávisté přišli na hřiště ve žlutých tričkách se vzkazem, že stojí za Ukrajinou. Už před zápasem zněla na potemnělém stadionu píseň od Karla Kryla „Bratříčku, zavírej vrátka", která byla napsána jako reakce na sovětskou okupaci Československa v srpnu 1968. „Zasáhlo mě to. Karla Kryla jsem doma tajně poslouchal, spoustu jeho textů znám nazpaměť," přiznal Trpišovský.

Kotel domácích také vulgárně skandoval proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Po zápase vyzval Kačarabu a Talovjerova, aby šli na pódium řídit děkovačku. Edenem pak po jejich výšlapu na stupínek dunělo „Ukrajina, Ukrajina." Kačaraba opouštěl hřiště zahalený v ukrajinské vlajce.

„Respektovali bychom, kdyby nechtěli hrát. Vycházeli jsme z toho, v jakém jsou stavu. Na Tarasovi to bylo, myslím, extrémně vidět. Hodně mu pomohli lidé, my se mu snažili pomoct. Je strašně těžké jít hrát zápas, když víte, že se doma dějí takové věci. Ale jsou tady s týmem, doma nemohli nikomu pomoct. Chtěli být s mužstvem. Bylo obdivuhodné, jak to zvládli," popsal slávistický kouč.

Je otázka, co s oběma hráči bude dál, jestli nedostanou povolávací rozkaz, kdy by šli bránit Ukrajinu. Na to ze slávistického štábu nedokázal po utkání nikdo odpovědět.