Zlíňané se premiérovou výhrou naladili na derby. Už jsme ho řešili s fanoušky, prozradil Vukadinovič

„Dosty nás obrovsky podržel. Radostu jsem v sólu stíhal já, ale měl jsem trochu obavy, abych ho nefauloval. Tak jsem se ho snažil aspoň trochu rozhodit. Spolehl jsem se na to, že má Standa Dostál výborný reflex. On nezklamal a hned z protiútoku jsme naopak skórovali my. Zatáhl jsem míč po pravé straně a viděl jsem, že David Tkáč je v lepší střelecké pozici než já. Dal jsem mu míč pod sebe. Uklidil ho do sítě skvěle,“ pochválil dvaatřicetiletý Vukadinovič parťáka.