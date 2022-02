Fotbalisté Vyškova získali pro druholigové jaro posilu ze zámořské MLS

Mládežnický reprezentant Dobbelaere, účastník mistrovství světa do 17 let, zatím v MLS nasbíral šest startů. "Působí živě, je to křídelní hráč, které potřebujeme. Na hřišti působí dobře, jak technicky, tak čtením hry," uvedl kouč Vyškova Jan Trousil.