"Nastala zde situace, že se musí udělat zhruba dvacet bodů, abychom se zachránili. A jestli je uděláme v prvních nebo posledních kolech, je úplně jedno. Samozřejmě, je lepší je vyhrávat na začátku a za tím si půjdeme. Složité to bude stoprocentně. Mužstvu věřím. Cíl jsme schopni splnit," ujistil Kronďák na klubovém webu.

Jeho tým podal hned v prvním jarním utkání pádný důkaz. „Myslím, že to z naší strany bylo skvělé utkání. Přesně jsme splnili, co jsme si řekli. Do puntíku. K tomu jsme přidali góly, které nám tam zatím moc nepadaly. Hra byla kvalitní a já jsem rád, že i kluci nyní uvěří, že tohle je správná cesta. Jsem emotivní člověk, neumím prohrávat a věděl jsem, že start je strašně důležitý," pochvaluje si Kronďák po vydařené premiéře.