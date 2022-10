Kameníka střídá v Jihlavě Smetana. Už v sobotu ho čeká premiéra na stadionu druholigového lídra v Příbrami

„Chtěli jsme přivést mladého a progresivního kouče. Práce, jakou Ondřej Smetana odváděl v Ostravě, se nám líbila. S Baníkem se prezentoval zajímavým fotbalem. Několikrát jsem se s ním v uplynulých měsících sešel. Máme podobný náhled na fotbal. Navíc jde o velmi pracovitého a ambiciózního trenéra. Věřím, že on pomůže FC Vysočina, a my zase jemu v trenérské dráze," uvedl pro klubový web šéf jihlavského klubu Lukáš Vaculík.

Smetana je již na nové angažmá natěšený. „Dlouhá pauza se mně už docela zajídala. Nejdu rozhodně do neznámého prostředí. Jihlavu jsem dlouhodobě sledoval. Jde o zajímavý a dobře fungující klub. Za mě je to velmi dobrá fotbalová adresa," je si jistý bývalý útočník mj. Liberce, Slovácka, bratislavského Slovanu či německé Hansy Rostock.

Některé hráče svého nového mužstva už z minulosti zná. „Detailní poznání všech členů kádru mě ale teprve čeká. Při prvním proslovu v kabině jsem kladl důraz na ofenzívu, vytváření šancí a gólovou produktivitu. Chci, abychom hráli ve vysoké intenzitě a náročně. Udělám všechno pro to, abychom byli výsledkově úspěšní," předsevzal si Smetana, který studuje nejvyšší trenérskou licenci.

Jihlavská filozofie zařazovat do druholigového týmu vlastní odchovance je mu blízká. „Uvědomuju si, že i podle toho jsou trenéři hodnoceni. Vnímám, že v Jihlavě je řada talentovaných hráčů, kteří mají značný potenciál růstu," tvrdí.

Už v sobotu čeká Smetanu na lavičce fotbalistů z Vysočiny náročná premiéra. Jihlavští se ve 14. kole druhé ligy představí na hřišti vedoucí Příbrami. „Hned jsem začal hru našeho víkendového soka studovat. Příbramští podávají na podzim výborné výkony, které je vynesly do čela tabulky. My se na ně precizně připravíme, abychom byli úspěšní. Síla soupeře vzbuzuje respekt, avšak my chceme, aby duel byl hlavně o nás a o našem soustředěném a kvalitním výkonu," zdůrazní svým novým svěřencům.