Opava jedná s dalším zájemcem o koupi fotbalového klubu

Opava jedná s dalším zájemcem o koupi většinového podílu v místním fotbalovém klubu. Majitelem by se mohlo stát konsorcium investorů, které zastupuje slovenská stavební firma A.I.K podnikatele Andreje Krajíčka. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Vladimír Schreier (ANO). Slezský fotbalový klub (SFC) vlastní město, které se jej snaží prodat už několik let. Žádná ze zájemců, mezi nimiž byla například i společnost Marlenka, ale zatím snahy nedotáhl do konce.

Foto: SFC Opava Radost fotbalistů Opavy během duelu s Vktorií Žižkov. Archivní fotoFoto : SFC Opava

"Město Opava dlouhodobě hledá obchodního partnera pro spolufinancování a řízení SFC Opava. Současná jednání probíhala od loňského prosince. Zastupitelé už schválili memorandum o spolupráci při podpoře fungování a rozvoje klubu," uvedl Schreier. Memorandum podle něj představuje základní obchodní podmínky transakce. "Skupina investorů, kterou zastupuje v současné době společnost A. I. K., poskytne v roce 2023 a 2024 v rámci reklamního plnění deset milionů korun ročně na činnost klubu a zároveň převedeme 49 procent akcií, které budou v notářské úschově na zkušební dobu dva roky," řekl náměstek primátora. Investoři budou mít dva členy v pětičlenném představenstvu SFC. Převod zbývajících 51 procent akcií na investora bude vedení města řešit v návaznosti na plnění všech smluvních podmínek po dobu dvou let. I nadále bude město klub podporovat, zavazuje se například financovat mládež či údržbu stadionu. Opava vlastní 99,25 procenta akcií. Roční náklady na chod klubu v době, kdy hrál nejvyšší soutěž, se pohybovaly okolo 60 milionů korun. Město přispívalo v několika kategoriích. Největší podpora 11,2 milionu šla na chod mládežnických týmů. Téměř pět milionů město platí za údržbu stadionu a 1,8 milionu korun dává přímo profesionální fotbal. Zbývající prostředky musí klub získat z prodeje vysílacích práv a vstupenek, prostřednictvím dotací a od sponzorů.