Prekérní situace ve druhé lize. Parťáky ohrožoval nožem, teď s nimi hraje o body

Na jednoho z trenérů dokonce vytáhl nůž a pacifikovat ho museli spoluhráči i přivolaná policie. Nakonec skončil v cele předběžného zadržení. Na severu se po skandálu dohrál a další působiště našel právě u nedělního soupeře Varnsdorfských.

I po půl roce jde o choulostivou záležitost. Trestní řízení totiž stále probíhá. „Rumburští kriminalisté ukončili vyšetřování, a spisový materiál dne 19. dubna 2023 předali Okresnímu státnímu zastupitelství v Děčíně k rozhodnutí," sdělila Sportu.cz aktuální situaci tisková mluvčí děčínské policie Eliška Kubíčková. Je tak možné, že celá kauza skončí před soudem, kde se z bývalých spoluhráčů stanou protistrany. A v neděli se mohou utkat přímo na fotbalovém hřišti.

„Bojan je profesionál, věřím, že svoje emoce ovládne, v zápase odevzdá to nejlepší, co v něm je a že se naopak bude chtít vytáhnout a pomůže nám i nějakým gólem," řekl kouč Táborska Roman Nádvorník, jenž neuvažoval o tom, že by šikovného hráče vzhledem k podzimním událostem na prekérní utkání nenominoval.

„Co bylo ve Varnsdorfu je minulost, teď je již v novém klubu. Plně za ním stojíme. Kvalitně u nás pracuje, kvalitně trénuje i hraje a není jediný důvod, proč by s námi neměl odcestovat na zápas," vysvětlil Nádvorník.

„Znám ho delší dobu. Pro mě jde o prvoligového hráče a zatím plní, co jsme od něj očekávali. Potřebovali jsme zlepšit útočnou fázi a být produktivnější. S jeho prací jsem spokojený," doplnil.

Návratem Dordiče do „Kotliny" se nezabývají ani ve Varnsdorfu, za který na podzim vstřelil šest gólů a na dva nahrál. „Řešíme Táborsko jako tým a tohle jde mimo nás, připravujeme se na celé Táborsko. Je možné, že Bojan bude mít zvýšenou motivaci, ale my jsme motivovaní jako na každý jiný zápas, který doma hrajeme a věřím, že ho zvládneme," říká kouč Severočechů Miroslav Holeňák.

„Zapomenout se to samozřejmě nedá, ale jsme profesionálové, takže to musíme neřešit. Do fotbalu tohle nepatří. Soustředíme se jen na to, co je naše práce, povinnost i koníček zároveň. Tohle nechceme vůbec řešit ani před zápasem, ani při něm a ani po utkání," dodal.

Co se na konci října mělo ve Varnsdorfu udát? Podle informací Sport.cz záložník s 25 prvoligovými starty za Opavu a Liberec neunesl po vyléčení zranění jen pozici náhradníka. Po remíze 1:1 v Táborsku, kde nenastoupil, se dostal do slovního konfliktu s koučem Miroslavem Holeňákem. Druhý den na tréninku roztržka pokračovala, tentokrát s trenérem gólmanů Radkem Porcalem, jehož měl nakonec ohrožovat nožem.

„Bojana beru jako výborného fotbalistu, připravujeme se však nejen na něj, ale na celý tým," dodal Holeňák, který s Varnsdorfem stále usiluje o baráž o postup do první ligy. Čtyři kola před koncem ztrácí na třetí Vyškov tři body.