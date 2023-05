RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Penaltová poprava ve prospěch Sparty. Jsou ale katy opravdu sudí? Buďme soudní

Divoké poslední kolo ukončilo základní část ligy. První půjde do nadstavby Sparta, druhá Slavia, ale nejvíce se mluví o rozhodčích a penaltách, které zahrávali Letenští v posledních zápasech. Asi teď hodně lidí naštvu. Snažíme se tady o reformu fotbalu, vsadilo se na nové mladé rozhodčí a já věřím tomu, že to chce čas a trpělivost. Někteří rozhodčí teprve nedávno pískali první ligové zápasy, někde zkušenosti sbírat musí a že dělají chyby? Ty dělají hráči, rozhodčí, funkcionáři, ale i každý v běžném životě. Chyby se stávají, ale jen blbci je opakují. A já věřím tomu, že to mladí sudí chtějí dělat správně, jen je nutné nastavit hranici, co se považuje za opravdu zákroky za hranicí pravidel nebo soft zákroky, které písknuté vidět nechceme...