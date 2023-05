Papadopulos napsal tečku za kariérou splněným slibem. Je super, že Karviná bude zase prvoligová, řekl

„Ten gól jsem si dneska vizualizoval a jsem za něj nesmírně šťastný. Ta sezona nebyla vůbec snadná. Podzim se nám úplně nepovedl, naše výkony byly jako na houpačce. Ale na jaře byly naše výkony konzistentní a ten postup jsme si zasloužili. Dneska jsme to tím vítězstvím potvrdili," vykládal Bartl.

Svůj gól Bartl věnoval spoluhráči Michalu Papadopulosovi, pro něhož bylo závěrečné utkání sezony a zároveň posledním v kariéře. „Jsme velcí kámoši, dneska se loučí, tak jsem šťastný, že jsem mu tu rozlučku mohl zpříjemnit. Má za sebou bohatou kariéru a jsem šťastný, že jsem byl u toho, když ji končí. Ten gól je pro něj," svěřoval se Bartl.

Bývalý reprezentační útočník splnil slib daný před sezonou a kopačky na hřebík pověsil až poté, co pomohl Karvinou vrátit do první ligy. Když krátce před koncem utkání střídal, vytvořili mu spoluhráči uličku slávy. „Věděli jsme, že když ten gól dáme, že to tak uděláme, protože po utkání by na to už nebyl čas. Je mi líto, že Papen končí, ale už se asi zlomit nenechá," uvedl trenér Karviné Tomáš Hejdušek.

„Stoprocentně nenechám. Zdravotní stav mi to už nedovolí. To koleno, které mě už delší dobu trápí není dobré. Navíc si už na ligu ani nevěřím. Řekl jsem před sezonou, že chci končit postupem a to plním," usmíval se 38letý Papadopulos.

Špalír, kterým odcházel ze hřiště jej dojal téměř k slzám. „Nečekal jsem to. Jsem za to týmu vděčný. Hodně mě to potěšilo a měl jsem slzy na krajíčku," přiznával bývalý hráč Baníku Ostrava, německého Leverskusenu či anglického Arsenalu.

Do zápasu vběhl v 56. minutě, nikoho ale nepřekvapilo, že jej nedohrál. „Kluci asi věděli, že když povedeme, tak budu střídat. Já chtěl ale hlavně vyhrát. Představoval jsem si to tak, že bych chtěl končit kariéru výhrou. Musím poděkovat Danovi Bartlovi, že rozhodl. Je to můj nejlepší kámoš z týmu, takže mi dal krásný dárek," usmíval se Papadopulos.