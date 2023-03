Třinečtí fotbalisté se zapsali mezi dárce kostní dřeně. Chtějí pomoct trenérově manželce

A tak vznikla kampaň Nahraj na novou šanci – Daruj kostní dřeň. Dobročinná výzva bude provázet všechny jarní domácí zápasy třineckých fotbalistů. Vypukne v sobotu 18. března, kdy se Třinec od 10.15 hodin utká doma s Varnsdorfem. „Hlavní myšlenkou naší aktivity se stala výzva Zapiš se (nejen) Ivetě do života. Když jsme se dozvěděli, co postihlo trenérovu manželku, napadlo nás, že bychom mohli pomoct tím, že se zapíšeme do registru dárců kostní dřeně. V kabině jsme si řekli, že do toho půjdeme, to je to nejmenší, co můžeme udělat," uvedl kapitán FK Třinec Jakub Habusta.