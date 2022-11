Vyškovský kouč Trousil je na svůj tým hrdý. O postup se popereme, přijímá majitelovu výzvu

Tým prožívá skvostné období a trenér Jan Trousil netají nadšení. „Je to pohádka. Je neskutečné, co jsme dokázali. Ve druhé lize přezimujeme na barážové příčce a v MOL Cupu jsme vyřadili dvě prvoligová mužstva. Navíc na jejich stadionech. V Jablonci ani ve Zlíně jsme neinkasovali. Strašně si toho považuju a jsem na kluky hrdý," tvrdí šestačtyřicetiletý kouč.

Ve druhé lize začínají Vyškovští plnit zadání kamerunského vlastníka klubu Kingsleyho Pungonga, který už před sezonou vyhlásil, že by rád viděl do dvou let tým mezi elitou. Hlavně díky němu ve Vyškově působí několik afrických fotbalistů, kteří jsou zejména v ofenzívě značným přínosem. K největším oporám patří především burundský střelec Bienvenue Kanakimana, Kamerunec Alexis Alégué či Adama Fofana z Pobřeží Slonoviny.