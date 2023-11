Zbrojovka postupové ambice zatím nenaplňuje, chystá obměnu kádru. Trenér Polách má chuť pokračovat

„Nejprve jsme se museli vyrovnat s tím, že jsme zapracovávali do týmu dost nových hráčů. Když jsme se konečně výsledkově chytli, přepadla kabinu nějaká viróza a v několika zápasech jsme jen těžko dávali kvůli rozsáhlé marodce dohromady konkurenceschopnou sestavu,“ připomněl sérii čtyř druholigových nezdarů v řadě, která vyvrcholila potupnou porážkou v Praze na Žižkově.

Jakub Řezníček po dnešním utkání: "Do utkání jsme vstoupili špatně a pokračovali jsme v tom celý zápas až do konce. Z mého pohledu strašný výkon. Ani jsme pořádně nevystřelili, absolutně jsme dnes neměli na vítězství."

Ještě kritičtější byl útočník a kapitán Brna Jakub Řezníček. „Vstupovali jsme do utkání po dvou vítězstvích v psychické pohodě, avšak předvedli jsme strašný výkon. Byla to naprostá tragédie. Vždyť jsme se skoro nedostali do soupeřova velkého vápna. A ani jsme pořádně nevystřelili,“ nebral si servítky. Ke všemu viděl čtvrtou žlutou kartu, kvůli níž bude zkraje jara Zbrojovce chybět v důležitém duelu v Praze na stadionu druhé Dukly.