Ostatní: klub byl založen v roce 1913 jako SK Židenice, do nejvyšší soutěže postoupil o 20 let později; po druhé světové válce se celku s názvy Zbrojovka, Sokol nebo Spartak vedlo se střídavými úspěchy, nejslavnější období Zbrojovky nastalo v druhé polovině 70. let, kdy tým kolem trenéra Josefa Masopusta a hráčů Karla Kroupy, Karla Jarůška nebo Rostislava Václavíčka vybojoval dosud jediný titul (1978); po sestupu v roce 1983 působilo Brno převážně v druhé lize, mezi elitu se stabilně vrátilo až o devět let později; v samostatné lize patřilo Brno pod názvy Boby, Stavo Artikel, 1. FC a od roku 2010 znovu Zbrojovka k tradičním celkům, jeho nejlepším umístěním je třetí příčka z roku 1995, kdy na jeho tehdejší stadion Za Lužánkami pravidelně chodilo přes 20.000 diváků; ekonomické problémy vyústily v roce 2011 v nečekaný sestup a slavnému klubu dokonce hrozil zánik, hned v následující sezoně se ale Brno i kvůli neudělení prvoligové licence Ústí nad Labem a odmítnutí třetího Sokolova vrátilo z čtvrtého místa mezi elitu; Zbrojovka sestoupila i v letech 2018 a loni, letos se vrací po jediné sezoně.