Český diplomat o semifinále v Argentině: Život se zastavil, ulice byly pusté. Země přeje Messimu zlato

Ve středu už ano, ovšem v úterý se ve čtyři odpoledne život zastavil. Argentinci si to úžasně užívají. Když hraje reprezentace, jdou spory stranou a na všechny problémy se zapomene. Oslavy postupu do finále byly strhující.

I tak. Oba zmíněné detaily můžou být v očích Argentinců handicapem, ale pořád Messiho berou jako jednoho z nich. Přejí svému Leovi, aby mu to na pátý pokus na šampionátu vyšlo. Je to pro ně Argentinec tělem a duší, který udělá maximum pro titul.

Žádná panika, Argentinci to viděli jako ojedinělé klopýtnutí. Byl to teprve první zápas, ve skupině zbývaly ještě další dva. Navíc znovu s papírově slabšími soupeři. Tým prošel do play off z prvního místa a jeho výkony gradovaly. S tím rostla intenzita oslav, po semifinále byly nejbouřlivější.