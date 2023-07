Chyběla nám jedna důležitá věc, vzpomíná Levý na poslední pohárové vystoupení Bohemians

Co si na první dobrou vybavíte ze smolného dvojzápasu s Beverenem?

Předně: nebyl to soupeř, který by se nedal porazit. Jenže tenkrát už jsme neměli takovou sílu jako třeba v památné sezoně 1982/83, kdy jsme vyhráli historický titul a postoupili do semifinále Poháru UEFA. Spousta zkušených kluků odešla do zahraničí a z mistrovské sestavy jsme zbyli už jen tři: já a záložníci Peter Zelenský s Pavlem Chaloupkou.

Jak moc vám zavařil výjezd do Belgie, kde jste prohráli o dva góly?

Bylo to nepříjemné, ale věřili jsme, že doma dokážeme vymazat manko a postoupit. Možná jsme měli i trochu smůlu, že Beveren tenkrát trénoval Ladislav Novák.

Legenda Dukly a vicemistr světa z roku 1962.

Měl dostatek informací a přesně věděl, jak hrajeme. V odvetě jsme šli brzy do vedení a měli jsme tlak, ovšem nedokázali jsme to dotáhnout ani do prodloužení. Škoda. I pro mě to byly poslední pohárové zápasy v Bohemce, v osmaosmdesátém jsem odešel do Blau-Weiss 90 Berlín.

Asi by vás tenkrát sotva napadlo, že si Bohemians na Evropu počkají dlouhých 36 let, viďte?

Tohle nemohl tušit vůbec nikdo. V osmdesátých letech jsme hráli poháry každý rok, jenže pak se to zlomilo. Začalo to aférou kolem černých fondů a klub se dlouho hledal i po revoluci, když fotbal začal fungovat na úplně jiných základech než za socialismu.

Upřímně, nebál jste se o zkoušený klub v éře finančních trablů, nekonečných soudních tahanic či sporů o stadion? Tehdy by Evropa připomínala hodně vzdálené sci-fi.

Dlouho jsem byl v zahraničí, takže jsem všechno sledoval jen na dálku. Ovšem příjemné to pro mě nebylo, v Bohemce jsem strávil devět nejúspěšnějších let kariéry. O to víc jsem byl rád, že se klub z problémů dostal a dokázal se vrátit mezi českou špičku.

Foto: archiv autora Stanislav Levý v zelenobílém dresu Klokanů, který oblékal devět let.

Visí vstupenka do pohárů stejně vysoko jako za vašich časů, nebo jste to měli složitější?

Dnešní Bohemians jsou ve stejné situaci jako my: pokud v prvním dvojzápase neuspějí, nebudou už mít možnost nápravy. Nicméně týmy z kvalifikace Ligy mistrů to mají o něco snazší, třeba Sparta má už teď jistou minimálně skupinovou fázi Konferenční ligy. Obecně se kvalita v pohárových předkolech hodně rozmělnila, za mých časů jste mohli hned v prvním kole dostat hodně silného soupeře, protože se kvalifikace nehrála.

Los druhého předkola Konferenční ligy se s Bohemians nepáral, jaké mají šance proti lídrovi norské ligy Bodø/Glimt?

Kluci už v minulé sezoně několikrát ukázali, že dokážou hrát vyrovnaně i s nejtěžšími soupeři. Čtvrté místo v české lize není málo. Dost detailů hraje pro Bodø: zkušenosti z pohárů, větší rozehranost i umělá tráva, která z fotbalu dělá jiný sport. Bohemka nastoupí s respektem, ale strach by byl zbytečný. Znovu může překvapit, byť nečekám, že ji Norové podcení.

Co můžou být hlavní trumfy Bohemians? Napadá mě třeba chuť ukázat se po dlouhé době v Evropě.

Naprosto správně, elán a zdravá ctižádost můžou hrát velkou roli. Pokud se povede v Norsku solidní výsledek, bude možné úplně všechno. A velkým plusem může být přírodní trávník na Letné.

Dobře, že jste to zmínil. Nemůže pár procent ubrat chybějící kouzlo Ďolíčku, který nevyhovuje pohárovým regulím?

Víme, jak těžce se soupeřům v Ďolíčku hraje. Se stadionem Sparty mám zkušenost ze září 1979, kdy jsme tam v prvním kole Poháru UEFA prohráli 0:2 s Bayernem. Jenže to byla extra třída, nejspíš by nás nezachránil ani Ďolíček. Vždycky je nevýhoda, když nemůžete hrát doma, ovšem na Letnou může přijít víc lidí a hnát Bohemku za postupem.