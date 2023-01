Sparťané nepřivezli přestupní lístky, proto se stal Stanislav Levý Klokanem. Pospíchal je v ruce měl

„Jenže sparťanští funkcionáři tehdy u sebe neměli přestupní lístky. Kdyby s nimi přijeli a položili je na stůl, okamžitě bych je podepsal a nebylo by co řešit," potvrzuje, že by se nerozpakoval ani minutu a hrál by v rudém dresu pod trenérem Ježkem.