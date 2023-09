Čtyři postupy, 591 zápasů a první výhra v bundeslize. Rekordman ale sochu odmítl

Jako kdyby to měl někde napsané. Trenér Frank Schmidt zažil pohádkovou neděli: jeho Heidenheim dokráčel k historicky první bundesligové výhře v den, kdy byl přesně šestnáct let ve funkci. Mimochodem, žádný jiný kouč u německého profesionálního týmu nevydržel tak dlouho jako on. Schmidt právě v památnou neděli trumfl dosavadní rekord Volkera Finkeho z doby, kdy cepoval Freiburg (1991 až 2007).

Foto: Profimedia.cz Trenér Heidenheimu Frank Schmidt

